Німеччина прийняла рішення видати Україні екс-нардепа Крючкова

Колишнього народного депутата, голови правління холдингової компанії «Енергомережу» Дмитра Крючкова екстрадують в Україну 15 квітня. Про це повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко.

«Так, це правда. Прилітає 15 квітня о 18:00», — сказав Кривенко.

Нагадаємо, екс-нардепа від «Блоку Юлії Тимошенко» Дмитра Крючкова підозрюють у привласненні 424 млн. гривень.

Заволодіння коштами відбувалося шляхом укладення угоди постачальників електричної енергії про переведення боргу від споживачів електричної енергії до нового боржника та договору на постачання природного газу для вироблення електричної енергії на умовах передоплати.

Отримані згідно з угодами і договорами кошти Гачків використовував на свій розсуд, легалізувавши таким чином отримані злочинним шляхом гроші.

Йому інкримінується зловживання владою або службовим становищем та легалізація (відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом.

Зазначимо, що під час судового засідання прокурори САП пред’явили 90 томів кримінального провадження.