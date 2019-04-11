В Іспанії у безплідної жінки народилася дитина

Новонароджений має трьох біологічних батьків.



В Іспанії група вчених повідомила про першому випадку народження у безплідної жінки дитини, зачатої в ході мітохондріальної замісної терапії. Таким чином, новонароджений має трьох біологічних батьків.

Даний метод фахівці випробували, як спосіб боротьби з бездітністю. Матір’ю дитини стала 32-річна гречанка. До цього вона пережила чотири невдалі спроби екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

В ході експерименту вчені керувалися методом перенесення веретена поділу. Мається на увазі приміщення ДНК випробуваної в яйцеклітину донора до запліднення її чоловічий спермою.

Цей спосіб відрізняється від інших існуючих, де використовуються вже запліднені яйцеклітини.

У той же час ряд вчених скептично налаштований щодо даного методу і вважає його неетичним.