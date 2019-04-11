Як збільшити груди без операцій: 4 ефективних способу, це дійсно працює

Безумовно, груди є одним з природних прикрас для будь-якої дами, однак далеко не всі жінки в силу різних причин задоволені своїм бюстом.

Найчастіше список претензій очолює розмір грудей. Втім, фахівці просять подумати перед тим, як йти до хірурга на операцію по збільшенню бюста. Груди можна «виростити» на кілька розмірів і в домашніх умовах, причому існують кілька способів для тих, хто хоче це зробити.

Великий бюст може принести чимало проблем зі здоров’ям, так і комплекси щодо розміру грудей часто виникають під впливом сильної статі з-за низької самооцінки. Але не буде розбирати психологічні проблеми – головне, що груди спокійно можна збільшити і вдома, якщо задатися такою метою. Приміром, можуть допомогти гормональні препарати. Для того, щоб правильно ними скористатися, обов’язково треба проконсультуватися з лікарем, адже неправильні дози гормонів можуть негативно позначитися на здоров’ї.

Гарна груди без всяких операцій

Але якщо не хочеться ходити по лікарям, можна серйозно попрацювати над своїм харчуванням. І насамперед виключити будь-які дієти. Як відомо, будь схуднення починається саме з грудей, звідки йде жирова тканина. Є також ряд продуктів, які можуть допомогти збільшити груди. У числі цих продуктів молоко, морепродукти, куряче м’ясо — цінні джерела білка. Шишки хмелю — натуральний джерело естрогену. Їх необхідно заварювати і приймати у вигляді настою протягом семи днів. Повторювати курс рекомендовано не частіше разу на місяць. Не можна відмовлятися від зернових і зернових культур: вівса, бурого рису, проса і ячменю. Не забувайте про продукти з вмістом мононенасичених жирів. До них відносяться лляне насіння, кунжут, авокадо, оливки, жирна риба. Ці жири не відкладаються на талії, а служать джерелом цінних жирних кислот Омега-3, 6 і 12, необхідних для жіночої краси.

Можна збільшити груди за допомогою масажу, але необхідно пам’ятати, що заняття повинні проходити щодня. Подібний масаж можна виконувати самостійно, наприклад, у душі. Достатньо лише масажувати бюст по колу теплими струменями води. Не зашкодить і нанесення жирного крему – зрозуміло, після банних процедур.

Допоможуть зробити бюст більш пишним і спеціальні фізичні вправи. Правильний комплекс грамотно розрахованої навантаження зміцнить м’язи і дозволить грудним зв’язкам підтягнутися.

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