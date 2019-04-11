Прописатися в квартирі можна буде без згоди власників: депутати готують скандальний закон

Українські депутати підготували своїм співгромадянам неприємний сюрприз, який буде стосуватися однієї з найцінніших привілеїв: права на власне житло.

Про нову ініціативу на законодавчому рівні попередив портал «Znaj.ua».

Здається, що новий закон незабаром викличе серйозний скандал. Цілком можливо, що в квартирах українців зможуть прописуватися інші громадяни, причому без згоди власників житлоплощі. Саме так можна трактувати зміни в законі «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», які приготували депутати.

Найбільше бентежить той факт, що за порушення цього закону передбачені серйозні штрафи. З українців зможуть стягувати 1700 гривень за проживання не за місцем реєстрації. Адже на сьогоднішній день не за тією адресою, яка вказана в паспорті, проживають близько 10 мільйонів українців. Тепер же, згідно з ініціативою, яку приймають депутати, будуть штрафувати за «надання неправдивих даних про фактичне місце проживання».

А чи дадуть депутати перевірити свою прописку?

Примітно, що порушників нового закону будуть обчислювати за допомогою вибіркової стеження. Правоохоронці зможуть опитувати сусідів, звірятися з даними відеокамер стеження, зупиняти на вулиці і перевіряти документи. Таким чином депутати зібралися боротися з незаконними орендодавцями житлових приміщень. Чи варто згадувати про те, що від цієї ініціативи можуть постраждати мільйони українців?

І дещо ще, що повинно викликати серйозні питання. Згідно з поправками, які депутати внесли до закону, для реєстрації місця проживання не знадобиться згода власників житла. Їм можуть постфактум повідомити про те, що у квартирі вже зареєстрований новий мешканець. Тобто, в квартирах звичайних громадян можуть прописатися люди з числа тих, яких не можна виселити за законом. Складно навіть уявити розмах афер, які скоро захлиснуть всю Україну.

Портал «Акценти» нагадує про те, що український уряд готується запровадити цілий ряд досить суперечливих реформ. В даний час Міністерство соціальної політики розглядає законопроект, згідно з яким можуть бути призначені «аліменти» для людей, чиї батьки перебувають у похилому віці. Таким чином, в Україні будуть піклуватися про непрацездатних батьків.

Також «Акценти» повідомляли про те, що українці побоюються підвищення пенсійного віку. З’явилася інформація про те, що нинішній уряд планує істотно збільшити вік, по досягненню якого можна буде виходити на пенсію і розраховувати на якісь виплати від держави.

Раніше «Акценти» писали про те, що нещодавно в Пенсійному фонді зробили заяву, не на жарт перепугавшее українців.

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