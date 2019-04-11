У мережі їдко висміяли путінську підстилку Скабееву, від такої ганьби не оклигає навіть вона: «У Бога урвався терпець»

Народний депутат України Борислав Береза заявив, що в мережі висміяли топ-пропагандистку російського президента Володимира Путіна Ольгу Скабееву за ганьбу в ПАРЄ.

Про це повідомляє портал «Politeka»

«У них зламався звук, лайвью, освітлювальні прилади та інше. Я ніколи такого не бачив, щоб у людини, який приїхав сюди працювати як пропагандист, зламалося взагалі все. Напевно, її зурочили і це добре. Вона хвилюється і нервує», — сказав нардеп.

У Скабеевой зламалася вся техніка після мого виступу.

Geplaatst door Borislav Bereza op Woensdag 10 april 2019

Варто звернути увагу, що на опублікованих знімках видно, як Ольга Скабеева повинна розповідати на російсько-пропагандистському ТБ за допомогою звичайного телефону. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.

«Ущипніть її», «зірвав їм всю передачу», «це дуже смішно», «таки прокляв її хтось», «в ПАРЄ живуть фиксики», «це бог її покарав», «молодець», «славний тролінг», «у Бога урвався терпець»,- написали в коментарях користувачі.

Нагадаємо, що улюблениця Путіна і «зливний бачок» Кремля висловила думку, що в Україні настільки сильно підтримують російського «царя», що в столиці можна в’їжджати на танках. Таку риторику вона почала, коли ще один пропагандист Араїк Степанян висловився про Україну в ефірі програми «60 хвилин». Ці слова у Скабеевой викликали сміх, і вона відразу ж придумала новий сценарій для України.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», в мережі висміяли пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву з-за висловлювання про президентські вибори в Україні. Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Скабеева написала, що бажає провести дебати між кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком. Політичний експерт Олексій Голобуцький висловив свою думку щодо такої ініціативи Ольги Скабеевой. І зазначив, що політика та журналістика в Україні та Росії кардинально відрізняється, тому у неї немає шансів провести чесні дебати. Таку заяву Скабеевой відразу ж висміяли користувачі мережі їдкими коментарями.

Також портал «Акценти» писав, що пропагандистка Кремля Ольга Скабеева стала посміховиськом через фотографії з «качиними» губками. На цій фотографії видно, як Скабееву цілує головний російський комуніст Геннадій Зюганов. На цій фотографії видно, як Скабееву цілує головний російський комуніст Геннадій Зюганов.

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