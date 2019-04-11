Поліція вимагає видалити ролик про наїзд вантажівки на Зеленського

Національна поліція готує звернення до соціальної мережі Telegram з проханням видалити ролик, на якому кандидата в президенти Володимира Зеленського збиває вантажівка.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

«Зараз триває перевірка, в рамках якої поліція з’ясовує обставини появи цього відео та осіб, причетних до його замовлення, виготовлення та розповсюдження. Також готується офіційний запит до представників адміністрації соцмереж, які поширили це відео, – з метою його видалення», — йдеться в повідомленні.

Там відзначили, що після появи в штабі Зеленського заявили про необхідність посилити охорону через ймовірних загроз життю. «Враховуючи вищевикладене, за даним фактом Головним слідчим управлінням Нацполиции відкрито кримінальне провадження за статтею ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу україни – погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча», — йдеться в повідомленні. Нагадаємо, напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому Зеленського збиває вантажівка.

Сам ролик має назву «У кожного своя дорога». Варто відзначити, що він з’явився в Telegram-каналі проекту «Європейське майбутнє України», створення якого анонсував президент Петро Порошенко. Поліція відкрила кримінальну справу за цього відео.