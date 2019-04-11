США не підтримують жодного з кандидатів у президенти України, нагадує Волкер

США не підтримують жодного з кандидатів у президенти України, але виступають за дотримання принципів, заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

“Ми вітаємо український народ з успішним проведенням першого туру виборів президента. Бажаємо вам успіхів у проведенні другого туру президентських виборів, а також парламентських восени. Традиційно США не висловлюють підтримку жодному з кандидатів на виборах, утім, виступають за дотримання принципів”, – сказав К.Волкер у своєму відеозверненні на Київському безпековому форумі в четвер.

За його словами, США підтримують Україну в розвитку основ демократії, в економічних реформах, у боротьбі проти корупції та розвитку сильної суверенної безпечної держави.

Говорячи про питання безпеки, К.Волкер наголосив на необхідності виконання Мінських домовленостей.

“На наше чітке переконання, Мінські угоди мають бути повною мірою реалізовані. Досі Росія не виявляла бажання це зробити. Але ми і далі готові до участі, до того, щоб зробити все можливе для сприяння переговорам, введення миротворців, щоб допомогти жителям сходу України повернутися до мирного життя”, – наголосив представник США.

Він заявив, що США прагнуть до проведення переговорів, які відновлять суверенітет і територіальну цілісність України відповідно до Мінських домовленостей.

“Варто також здійснити політичні кроки в рамках Мінських угод. Україна зробила багато в цьому напрямі. І якщо вдасться створити необхідні умови безпеки, ми матимемо можливість рухатися в такому напрямі”, – підсумував К.Волкер.

Джерело – interfax