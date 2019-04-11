Чеського мільярдера звинуватили у великому шахрайстві

Позов поданий до суду США.



Американський хедж-фонд Kingstown Capital Management і чеська інвесткомпанія Investhold звинувачують мільярдера Радована Вітьок в шахрайстві на більш ніж $1 млрд.

Компанії подали позов до суду США. За їх даними, Вітьок отримав контроль над люксембурзької компанією, що займається нерухомістю, за допомогою підставних фірм. В результаті схеми він заволодів нерухомістю на суму понад $1 млрд.

Відповідачем за позовом є також компанія Вітьок CPI Property. Вона відкидає звинувачення і стверджує, що таким чином на нього намагаються чинити тиск.

47-річний Радован Вітьок – один з трьох найбагатших людей Чехії. Статки бізнесмена Forbes оцінює в $3,5 млрд. CPI Property володіє нерухомістю в Берліні, Будапешті, Хорватії, Польщі.