Манжосов спростував наркотичну залежність Зеленського

Колишній актор студії «95 Квартал» Денис Манжосов спростував, що кандидат у президенти і його товариш Володимир Зеленський вживає наркотики.

Про це він сказав в ефірі «Прямий» ведучому Матвію Ганапольському.

Манжосов підтвердив, що знає Зеленського давно.

Ведучий запитав: «чи Ви Бачили, чи чули щось таке, що Зеленський «споживав»?»

«Я кажу Вам, що це не правда. Ну, це дурість, висмоктана з пальця», – заявив Манжосов.

Ганапольський уточнив: «Ви ніколи не бачили, щоб він курив, коловся і так далі і Ви це вважаєте неправдою?».

«Це неправда», – запевнив колега кандидата-шоумена.