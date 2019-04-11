Манжосов спростував наркотичну залежність Зеленського

Колишній актор студії «95 Квартал» Денис Манжосов спростував, що кандидат у президенти і його товариш Володимир Зеленський вживає наркотики.
Про це він сказав в ефірі «Прямий» ведучому Матвію Ганапольському.
Манжосов підтвердив, що знає Зеленського давно.
Ведучий запитав: «чи Ви Бачили, чи чули щось таке, що Зеленський «споживав»?»
«Я кажу Вам, що це не правда. Ну, це дурість, висмоктана з пальця», – заявив Манжосов.
Ганапольський уточнив: «Ви ніколи не бачили, щоб він курив, коловся і так далі і Ви це вважаєте неправдою?».
«Це неправда», – запевнив колега кандидата-шоумена.