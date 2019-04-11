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Підрахували, скільки туристичного збору отримав Київ у 2019 році

11.04.2019

За три місяці 2019 року київський бюджет отримав 9,5 мільйона гривень туристичного збору.

Про це заявив начальник управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації Антон Тараненко.

«Це на 32% більше, ніж торік (було 7,2 мільйона). При цьому ми розуміємо, що це збір фактично за два місяці, оскільки нові ставки були прийняті лише 14 лютого», – розповів Тараненко. З

а словами Тараненка, нині програма туризму в Києві профінансована лише на 20% від запланованого. «Якщо програма буде профінансована повністю, ми зможемо збільшити не тільки кількість туристів, але й надходження до бюджету міста», – додав він.

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