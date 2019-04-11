Президент Франції підписав антипротестный закон. Він розв’язує руки поліції під час демонстрацій

Президент Франції Еммануель Макрон підписав закон, який дасть правоохоронцям більше повноважень під час проведення демонстрацій у країні, зокрема в заходах запобігання заворушень.

Законопроект забороняє демонстрантам закривати масками особи, за це передбачено штраф в €15 тисяч або рік в’язниці, а також дозволяє поліції з дозволу прокурора обшукувати демонстрантів та їх транспортні засоби, – передають ЗМІ.

Також поліцейські у разі натяку на заворушення, можуть почати превентивні затримання. Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що цей закон «захищає французів перед обличчям невпевненості і насильства, захищає наші інститути і свободи». Однак багато політики назвали законопроект “тоталітарним”.

Закон кілька разів проходив доопрацювання. На початку місяця Конституційний суд заборонив один із його пунктів, який давав право поліції не пускати на демонстрації людей, якщо вони попередньо визнані загрозою суспільству.

Парламент прийняв такі заходи на тлі акцій протесту «жовтих жилетах» які почалися в листопаді минулого року, і які все частіше проходять із запеклими сутичками і погромами.