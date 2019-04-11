Олег Медведєв розповів, що під час перших перемовин Порошенко і Путін кричали і матюкалися

Зустріч президента України Петра Порошенка з російським президентом Володимиром Путіним – перші їх перемовини – відбувалася з доволі гострими моментами.

Про цю зустріч розповів в інтерв’ю “Прямим” речник виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

“Коли були гострі моменти, коли вони зустрічалися, були перші перемовини, то Порошенко його матом слав, просто на три букви, а Путін його матом слав. І, коли наодинці, там такі крики були, що “пішов ти”і”пішов ти”, і так далі. Мені авторитетні люди сказали, що це було… Я не уявляю. Я прочитавши в мемуарах Франсуа Олланда, колишнього французького президента. Їх видавництво “Фоліо” випустило в українському перекладі буквально кілька тижнів тому. І там єдине написано… Там написано якраз без матюків, як доволі жорстко Порошенко відстоював інтереси України перед Путіним.

Про це написавши Олланд як свідок. Хто хоче переконатися, спробуйте купити цю книжку і подивитися”, – заявив він.