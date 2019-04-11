Нардеп Німченко на засіданні ВР зажадав «контролювати базар»

У четвер, 11 квітня, в ході розгляду поправок до «мовного» законопроекту у Верховній Раді народного депутата Василя Німченка (Опозиційний блок) вимкнули мікрофон за неетичну поведінку.

Під час розгляду однієї з поправок голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький зазначив, що в сесійній залі «є багато людей, які не бажають захистити українську мову і хочуть, щоб він був знищений».

Німченко сприйняв це висловлювання на свою адресу, заявивши, що Княжицький стверджує, що нібито в сесійній залі є люди, які «запрошують окупантів».

При цьому, звертаючись до голови профільного комітету, Німченко зажадав від нього «контролювати базар» і пригрозив, що Княжицький за це буде відповідати.

Реагуючи на інцидент, заступник Голови ВР Оксана Сыроид попросила вимкнути Німченко мікрофон і закликала депутатів поводитися етично.