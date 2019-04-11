Порошенко і його оточення причетні до злочинних схем Курченко — Кулик

Виведений з групи прокурорів у провадженні стосовно Сергія Курченко і його ймовірних спільників Костянтин Кулик заявляє, що президент Петро Порошенко, представники його адміністрації, нардепи БПП і керівництво Генпрокуратури втручалися в розслідування цієї справи.

Про це повідомляє інформагентство «УНІАН«, де Кулик провів сьогодні прес-конференцію і зачитав свій рапорт генпрокурору Юрію Луценку.

Кулик стверджує, що йому стали відомі обставини, які свідчать про сприяння злочинної організації екс-президента Віктора Януковича, зокрема, особами з Адміністрації президента і керівництва Генпрокуратури.

«За даним фактом мною складено рапорт на ім’я генерального прокурора з необхідністю внесення відомостей до ЄРДР про початок розслідування у зв’язку з виявленими обставинами», — сказав Кулик.

На прес-конференції прокурор заявив, що розслідування злочинів олігарха Сергія Курченко втручалися Петро Порошенко, представники Адміністрації президента, народні депутати від БПП Ігор Кононенко, Олександр Грановський, Валерій Давиденко, заступники генпрокурора Євген Єнін, Анжела Стрижевська і інші співробітники ГПУ.

Крім того, за даними УП нещодавно Кулик дав велике інтерв’ю американському каналу FoxNews, де розповів про факти нібито причетності оточення президента Порошенко в злочинних схемах олігарха Сергія Курченко і втручання діючої влади в роботу правоохоронної системи.

Канал FoxNews в Штатах відомий своєю протрамповской риторикою.

Вийти у світ інтерв’ю має до другого туру українських виборів.