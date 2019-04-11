Марта Борщ: хто вона і яку посаду може отримати в команді Зеленського

Кандидат в президенти Володимир Зеленський досі не повідомив українцям, кого планує призначати на керівні посади в державі.

Однак, нещодавно експерти розповіли, що в разі перемоги на виборах лідер «95 кварталу» може призначити новим Генпрокурором екс-прокурора США Марту Борщ, повідомляє 24 Канал.

У Зеленського це назвали домислами і припущеннями, а на ділі «зараз йде процес відбору кандидатур для призначення на держпосади з компетенції президента». Про це повідомляє Рамблер.

Хто така Марта Борщ?

Марта Борщ — американка українського походження, випускниця університету Орегона за спеціальністю «російська мова і література» та Школи права університету Берклі. Вона народилася в США, зараз їй 62 роки. За освітою вона юрист з багаторічним досвідом роботи в системі прокуратури США.

Марта Борщ працювала федеральним прокурором у Каліфорнії. На цій посаді вона брала активну участь у розслідуванні і представляла США у справі про корупцію колишнього українського прем’єр-міністра Павла Лазаренка.

За цю справу в 2009 році вона була нагороджена Міністерством юстиції США.

У 2006 році Березня пішла з державної служби і стала адвокатом юридичної компанії «Сидеман і Бенкрофт». З 2016 року є партнером юридичної фірми «Boersch Shapiro LLP». Також вона є членом Асоціації адвокатів Сан-Франциско і Американської асоціації юристів.

В кінці 2017 року кандидатуру Марти Борщ пропонували на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України, але вона відмовилася.