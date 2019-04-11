У США знайшли винних у поширенні смертельного вірусу

Кір могли занести після паломництва до Умані.



Кір поширюється в Сполучених Штатах шаленими темпами. Вчені знайшли винних у розповсюдженні вірусу, який викликає небезпечну хворобу. Його могли занести в США хасиди після паломництва до Умані.

Паломники приїжджають в Україну щорічно. Останнє паломництво було у вересні 2018 року. Саме після цього в Ізраїлі, Великобританії та США почали фіксувати сотні випадків зараження кором.

У Нью-Йорку навіть було оголошено надзвичайний стан через спалах кору. Надзвичайний стан триватиме як мінімум до 17 квітня. Епідемія кору в місті почалася ще восени 2018 року. З тих пір було зареєстровано 285 підтверджених випадків захворювання.

Також у місті оголошено масштабну вакцинацію, а за відсутність щеплень будуть карати.

Кір – це інфекційна хвороба, яку викликає вірус з роду Morbillivirus. Характеризується вираженою автоинтоксикацией, лихоманкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, коньюнктивитом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно-плямистої висипу на шкірі.