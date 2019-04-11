Київський аферист під видом фінансового радника обдурив людей на 11 млн

Прокуратурою направлено до Києво-Святошинський районний суд Київської області обвинувальний акт за звинуваченням 42-річного шахрая в заволодінні коштами 3 потерпілих на загальну суму 9,6 млн гривень та двома транспортними засобами ще одного постраждалого на суму 1,35 млн грн.

В ході розслідування встановлено, що протягом 2009 – 2016 років зловмисник раніше вже притягався до відповідальності за шахрайство, користуючись довірою потерпілих, заволодівав їхніми коштами під приводами інвестування в бізнес, заробітку на коливаннях курсу валют, придбання нерухомого майна за цінами нижче ринкових і т. д.

Крім того, зловмисник незаконно заволодів транспортними засобами ще одного громадянина, вводячи його в оману щодо можливості їх реалізації за цінами вище ринкових, що не відповідало дійсності.

Щоб справити враження на потерпілих аферист хизувався дорогими авто, розкішним способом життя і зв’язками в банківській сфері.

Довгий час зловмисник переховувався під правосуддя, однак за результатами оперативно-розшукових заходів був затриманий і зараз перебуває під вартою.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України. За скоєні кримінальні злочини обвинуваченому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначають у прокуратурі міста Києва.