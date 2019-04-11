«Скоро мати справу з Порошенком буде суперечити правилам гігієни» — Лещенко

Ізраїльський політтехнолог Банкової Моше Клугхарт занурив Україну в атмосферу ненависті і бруду, яких ми не пам’ятали з часів Помаранчевої революції.

Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці народний депутат Сергій Лещенко.

Тоді, в 2004 році, Порошенко був замштаба Ющенко і обурювався картою про «три сорти українців».

До Ющенка пришивали ярлик «агент США» і малювали в ковбойському формі і особою Буша-молодшого.

Через 15 років вже Порошенко розколює Україну, ототожнюючи з Путіним всіх незгодних з чинним президентом, пришиваючи ярлики «агент Кремля», заклеюючи під’їзди листівками «стоп наркоман» і запускаючи ролики про вантажівка, який збиває Зеленського.

Чим це закінчиться?

Не просто політичною поразкою Порошенко, а втратою ним морального обличчя.

Граючи так, він створює навколо себе кільце токсичності.