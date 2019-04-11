У Франції знайшли устрицю вагою 1,3 кг

Велику устрицю знайшли у французькій комуні Тальмон-Сент-Ілер фермі з вирощування молюсків. Її довжина становить 27 см, а вага — 1,3 кг

Молюска виявили діти фермера Жака Петигаза. Спочатку діти подумали, що натрапили на камінь.

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Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



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Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Сам фермер зазначає, що займається вирощуванням устриць 42 року і виріс в сім’ї фермера, але такого великого молюска ще не бачив.

Петигаз вирішив залишити устрицю, щоб подивитися до яких розмірів вона може вирости і, можливо, встановити новий національний рекорд. Рекордна устриця у Франції важила 2 кілограми і досягала 35 сантиметрів в довжину.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Нью-Йорку відвідувач ресторану знайшов в устриці перлину.

За матеріалами «Кореспондент»

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