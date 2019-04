Пес в мішку, або як у Нью-Йорку перевозять тварин

Користувач твіттера WillSCourtney опублікував відео з метрополітену Нью-Йорка, на якому один з пасажирів намагається зайти в поїзд разом з величезною собакою в мішку. Командир взводу, що висунувся з поїзда, помічник машиніста кричить на нього — і вказує на порушення правил. Справа в тому, що в Нью-Йорку в метро пускають тільки з тваринами, які вміщуються в сумку і нікому не заважають. Чоловік прийшов з звичайним мішком, у якому виконав отвори для лап собаки. Пасажира та його вихованця на поїзд так і не пустили.

Saw this guy arguing with an @MTA conductor about bringing his dog on the subway. Dude said the dog’s burlap sack was a bag; conductor said nope, wouldn’t let him on the train. @Gothamist @A_W_Gordon @2AvSagas #NYCSubway pic.twitter.com/qjgN5anKV3

— Will Sabel Courtney (@WillSCourtney) 7 квітня 2019 р.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Цей випадок — далеко не єдиний.

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Dogs In Bags (@bagdogs) 10 Кві 2019 о 7:41 PDT

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Dogs In Bags (@bagdogs) 11 Жовтня 2018 в 6:50 PDT

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Dogs In Bags (@bagdogs) 9 Січ 2018 в 10:24 PST

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Dogs In Bags (@bagdogs) 13 Березня 2019 о 7:01 PDT

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Dogs In Bags (@bagdogs) 26 Лют 2019 о 6:48 PST

Подивитися цю публікацію в Instagram

Публікація від Dogs In Bags (@bagdogs) 1 Лют 2019 о 7:34 PST

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кози влаштували страйк у нью-йоркському метро.

За матеріалами Meduza

Читайте також:

Нью-Йорк вводить плату за в’їзд в центр Манхеттена

У Нью-Йорку відкрили станцію метро, постраждалу 11 вересня