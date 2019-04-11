Пес в мішку, або як у Нью-Йорку перевозять тварин

Користувач твіттера WillSCourtney опублікував відео з метрополітену Нью-Йорка, на якому один з пасажирів намагається зайти в поїзд разом з величезною собакою в мішку. Командир взводу, що висунувся з поїзда, помічник машиніста кричить на нього — і вказує на порушення правил. Справа в тому, що в Нью-Йорку в метро пускають тільки з тваринами, які вміщуються в сумку і нікому не заважають. Чоловік прийшов з звичайним мішком, у якому виконав отвори для лап собаки. Пасажира та його вихованця на поїзд так і не пустили.
Saw this guy arguing with an @MTA conductor about bringing his dog on the subway. Dude said the dog’s burlap sack was a bag; conductor said nope, wouldn’t let him on the train. @Gothamist @A_W_Gordon @2AvSagas #NYCSubway pic.twitter.com/qjgN5anKV3
— Will Sabel Courtney (@WillSCourtney) 7 квітня 2019 р.
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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
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Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Цей випадок — далеко не єдиний.
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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», кози влаштували страйк у нью-йоркському метро.
За матеріалами Meduza
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