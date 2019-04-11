Імміграційна служба США скасувала в’їзну візу «директору Одеси» Галантернику

Володимир Галантерник контролює більшість фінансових потоків та адміністративних процедур в Одесі і в значній мірі — в Одеській області.

«Америка нас не залишить. За даними джерел, імміграційна служба США скасувала в’їзну візу Володимиру Галантернику — «директору Одеси», одного з ватажків кримінального угруповання «Ангела» у владі. Галантерник контролює більшість фінансових потоків та адміністративних процедур в Одесі і в значній мірі — в Одеській області», — повідомив головний редактор одного з українських видань.

«По суті, Галантерник очолює «бек-офіс» мера Одеси Геннадія Труханова, і є найбільш впливовим у регіоні політиком і найбагатшою людиною. При цьому Галантерник повністю не публічний, вся його родина проживає у Лондоні», — зазначив Бутусов.

Нагадаємо, Володимира Галантерника за свій вплив в Одесі часто в ЗМІ називають «смотрящим» за Одесою. 13 березня одеський проукраїнський активіст Михайло Кузаконь, який передав керівникам ГПУ, СБУ, МВС та Національної поліції повідомлення про злочини ОЗУ Галантерника, зокрема про напади і замаху на українських активістів, заявив, що проросійська організоване злочинне угруповання Володимира Галантерника готує в Одесі нову «російську весну» і фактично створила «Одеську кримінальну республіку».