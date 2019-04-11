У Молдові водіїв «під градусом» будуть відправляти в морг

Порушників будуть примушувати до громадських робіт.



Молдавських водіїв, спійманих на водінні в нетверезому стані, будуть примушувати до громадських робіт у морзі. Про таке покарання для порушників у місті Ниспорены домовилися Бюро пробації і районна лікарня.

Відзначається, що безвідповідальні водії будуть прибирати у відділенні, допомагати з транспортуванням тіл небіжчиків і зможуть на власні очі побачити, до яких наслідків в організмі людини призводить алкоголь.

Це не перше суворе покарання, яке вводять міська влада для водіїв, які люблять сідати за кермо після розпивання спиртного.

З грудня 2018 поліція почала відбирати права у тих, кого ловила в нетверезому стані за кермом.

Для тих, хто сильно перебрав, ввели довічне покарання: якщо концентрація алкоголю в видиху перевищує 0,3 мг/л, водійські права забирають назавжди.