У Франції заарештували главу представництва ДНР»

Главу підозрюють у сутенерстві.



У Франції підтвердили арешт голови так званого “представництва ДНР” в Марселі Юбера Файяр за підозрою в сутенерстві.

Видання наводить підтвердження інформації, поширеної раніше російськими ЗМІ, про арешт Файяра, і зазначає, що йому пред’явлені звинувачення в сутенерстві.

Як повідомляється, Файяра затримали 2 квітня, 4 квітня йому пред’явили звинувачення і в той же день взяли під варту.

Неназване джерело в судових органах без подальших подробиць розповів виданню про “дівчат зі Сходу, які мали на нього працювати”.

Російське державне агентство цитує одного з родичів Файяра, який висуває іншу версію. “Він нещодавно втратив роботу і був в обмежених фінансових умовах. Разом з тим він зустрів жінку українку. Не можу сказати, які у них були стосунки, мене там не було. Але суть в тому, що вона запропонувала позичити йому якусь суму грошей” , – розповіло джерело.

Як повідомляє видання, в 2007 році Файяр відкрив агентство знайомств Love of Russia, зареєстрована за тією ж адресою, що і так зване “представництво ДНР”.

Нагадаємо, у французькому місті Марсель 25 вересня 2017 року відбулося відкриття так званого “представництва” ДНР”. Його зареєстрували в статусі громадського об’єднання. У вересні минулого року суд у Франції відмовився закрити так зване “представництво”.