Немає різниці між кадрами, на яких Зеленського збиває вантажівка і кадрами, на яких Голобородько розстрілює ВР, — Шевченко

Якщо б хтось з депутатів Верховної Ради заявив про загрозу своєму життю після кадрів, на яких Голобородько розстрілює уявний парламент, за цим фактом відкрили б виробництво.

Про це написав у Facebook директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

«Юридично різниця між вантажівкою, що тисне Зеленського та Голобородько, расстреливающим уявний парламент у тому, що на момент публікації першого відео персонаж є політичним діячем – кандидатом у Президенти, у другому ж відео на момент оприлюднення – жоден з його героїв не був політичним чи громадським діячем», – написав Шевченко.

За його словами, якщо б хтось з депутатів ВР заявив після публікації відео розстрілу в фільмі «Слуга народу» про загрозу своєму життю – за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

«Політично ж і психологічно ніякої різниці між вантажівкою, що тисне Зеленського і розстрілом його персонажем Голобородько уявної ВР, ніякої немає: обидва відео є ганебними, неприпустимими, сіють агресію і ненависть в суспільстві, які можуть перетворитися у вже реальне, а не уявне насильства», – вважає Шевченко.

«Більше того, цей розстріл і привів до вантажівки зараз», – наполягає голова департаменту комунікації МВС.

«МВС України засуджує всі подібні прояви агресії і ненависті і до кандидатів у президенти, і парламентаріїв, і звичайним громадянам. Закликаємо всіх не вдаватися до таких відео і не розкручувати спіраль ненависті та агресії», – підсумував Шевченко.