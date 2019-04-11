Банкіри пояснили перше на тижні падіння курсу долара грою НБУ

Через два дні зростання безготівкового курсу долара, валюта нарешті впала: 11 квітня «американець» втратив 11 копійок, закріпившись у рамках 26,73-26,76 грн./$. Про це повідомив начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко.

Як розповіли фінансисти, зниження котирувань пояснюється дуже просто — тиском з боку покупців. Вони вирішили, що ціни на валюту штучно завищені (курс намагалися задерти до 26,90 грн./$), і просто перестали її купувати. Не одне підприємство, не два, а ціла група. Тому експортерам довелося зреагувати: посидівши без продажів, вони опустили ціни.

«Ранкові завищені котирування долара не зустріли розуміння в покупців і стали обережно знижуватися, динаміка зниження посилилася у другій половині дня, підтримувана помірним попитом безготівкового і готівкового ринків», — підтвердив виданню директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

При цьому абсолютно дико на цьому тлі виглядала скупка Нацбанку. Коли ринок прагнув до 26,75 грн./$, наші чиновники вийшли скуповувати валюту за 26,85 грн./$ і взяли близько $15 млн. Дорого і бездарно.

Банківські скарбники жартома називали наш НБУ «підмайстром американського Федрезерву». По-перше, з-за того, що центробанк відкрито грав проти гривні за долар. По-друге, тому що він робив це на шкоду Україні — країна переплачувала за кожен долар в той час, коли могла брати його дешевше.

Це не можна пояснити простим прагненням поповнити золотовалютні резерви. Так як долар був на ринку, і його віддавали дешевше. Єдине пояснення — це гра на підвищення під майбутні заходження іноземних покупців на наступному тижні. Правда, як вважають банкіри, гра абсолютно бездарна.

На цьому тлі середній курсовий коридор на продажу долара людям звузився з вчорашніх 26,90-27,05 грн./$ до 26,95-27,05 грн./$. Мінімальна ціна в касах склала 26,84 грн./$, а максимальна залишилася на 27,40 грн./$.

Тим не менш, фінансисти продовжували вірити у зміцнення гривні.

«Думаю, міжбанк буде завтра відкриватися в рамках 26,70-26,78 грн./$, і цілком може відійти вниз. Десь до 26,65-26,70 грн./$», — вважає Юрій Гріненко.

Трохи вище знаходиться завтрашній прогноз Олега Курінного — 26,70-26,80 грн./$.