На каналі Порошенко 20 хвилин вмовляли Манжосова розповісти про наркозалежності Зеленського

Телеведучий Прямого каналу Матвій Ганапольський 20 хвилин розпитував екс-учасника Кварталу 95 Дениса Манжосова про наркозалежності Володимира Зеленського. Але в підсумку, отримав негативну відповідь.

Діалог з Денисом у Ганапольського стався у ефіру каналу «Прямий», куди Манжосов прийшов через кілька годин після зірваної прес-конференції в «Українських новинах».

Як заявив сам Ганапольський, для нього прихід Манжосова також став несподіванкою, так як в цей час в ефірі повинен був виступати Юрій Гримчак.

«Я давно не пірнав в українську реальність і сьогодні опинився в дуже дивному становищі», — почав свій виступ Манжосов.

За його словами, він, «як піонер» з’явився на прес-конференцію за 40 хвилин до її початку і відлучився, щоб випити кави. Потім йому зателефонували організатори прес-конференції і сказали, що будівля замінована, що краще не з’являтися, «тут буде щось погане».

«Зрозумійте мене, я ніколи з таким не стикався і приношу свої вибачення представникам ЗМІ, які прийшли на цю прес-конференцію. Що сталося насправді — я не знаю, я не розумію… Мені багато дзвонили з вкрай дивними питаннями, які ми з вами знаємо і чуємо, наркоман Володимир Зеленський, вигнав він мене з Кварталу. І ось мені категорично хотілося… і тим більше, знаєте, вони весь час хочуть отримати коментар у телефонному режимі і щомиті. І ви знаєте, я не вважав за потрібне, що я це повинен робити. І ось 2-3 тижні тому я випустив влог з маленькою дівчинкою, маленька дівчинка брала у мене інтерв’ю і я в ньому висловив свою громадянську позицію. Після цього інтерв’ю мій телефон просто не замовкав, мої месенджери гули. І я вирішив зробити велике розширене інтерв’ю. Тому що багато журналістів, багато ЗМІ в цю гарячу ситуацію хочуть чути від мене всілякі гидоти і провокації в бік мого дитячого товариша, в бік мого рідного колективу. Скажу вам чесно, друзі, сьогоднішню конференцію я збирав заради одного — щоб очі в очі донести людям, що незважаючи на те, що сталося між нами багато років тому, ні в якому разі не може бути такого, щоб я говорив щось погане в бік своїх дитячих, юнацьких товаришів. Не може бути такого, ви повинні розуміти це. Все дуже сильно хочуть почути від мене якісь неправильні слова і коментарі в бік одного з кандидатів. Ще раз повторюся — це неможливо», — заявив Манжосов.

Незважаючи на те, що екс-учасник 95 кварталу чітко висловився, що не стане говорити ніякі речі, що порочать честь його колишнього колеги Зеленського, Ганапольський продовжував умовляти співрозмовника розповісти про те, приймає Зеленський наркотики.

Паралельно Ганапольський сперечався з редактором шоу, яку називав Таміла, і яка підказувала йому в навушник, як слід задавати питання Манжосова.

«Пане Зеленський, ну так пройшов, так по своєму здав медичні аналізи, що мені здається, що він зробив помилку, треба було здавати там, де Порошенко, ну це моя думка, ну у нас тут був такий поважний лікар нарколог і він говорив, повинен бути один колектив, одна фірма… але це справа Зеленського. Я вважаю, що як би воно далі не сталося, але коли уникаєш такий стандартизованої історії з аналізами, то весь час тобі будуть пригадувати, як ти не пройшов аналізи», — м’яко намагався Ганапольський викликати Манжосова на відвертість.

«Вибачте, я не розумію, а що це світовий стандарт, — перебив його Манжосов. — Всі повинні здавати аналізи? Я вважаю, що це шоу-бізнес…»

«Ну значить шоу-бізнес, — знехотя погодився Ганапольський. — Ви знаєте Зеленського давно. Ось ви чуєте, знаєте, вибачте, що задаю питання, чи бачили ви коли-чи чули ви коли-те, що «шо-то таке Зеленський споживав?» Ну от просто… як ви скажете. Ось просто скажіть і все».

«Я вам кажу, що це неправда, я кажу вам, що це дурість, висмоктана з пальця», — знову перебив його Манжосов.

«Тобто, немає? Ви маєте на увазі, що ви ніколи не бачили, щоб він щось там курив, коловся, ви цього не бачили, і це вважаєте неправдою? Я формулюю питання, так чи ні», — ще раз перепитав Ганапольський.

«Ні, це неправда», — твердо заявив екс-кварталівець. «І у мене є сопуствующий питання, ось ви, Матвій, ви досвідчений журналіст, чи не здається вам, що це шкала…»

Але в цей час Ганапольський, не дослухавши Манжосова, став сперечатися з редактором передачі Тамілою, і взявся виправдовуватися перед шоуменом, що йому редактор каже, що він повинен попрощатися з Манжосовим.

Але Манжосов все одно продовжив своє звернення до Ганапольському, і запитав, чи не здається йому, що такі питання недоречні.

«Чи Не здається вам, що такі питання просто недоречні, необгрунтовані, невиправдані, працюють виключно на фарс, залучення уваги, шоу».

«Ні, я не погоджуся з вами», — сказав Ганапольський і знову повторив свої слова про те, що Зеленський здавав аналіз окремо від Порошенко і додав, що суспільство має право знати такі речі:

«Я представник, скажімо, порохоботов, — зізнався Ганапольський, — Ось є прихильники Зеленського, і їм все одно, що він такий пацан. І є інші люди, яких це цікавить. Суспільство має право знати. Не дорікайте мене, що я задаю ці питання».