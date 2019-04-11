В тарифах на тепло с 1 мая станут учитывать сверхнормативные потери

Начиная с 1 мая этого года вступает в силу новый порядок формирования тарифов на тепловую энергию, а также ее производство, перевозку и поставку, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды.

Соответствующее постановление правительства от 3 апреля 2019 года № 291 адаптирует процесс регулирования органами местного самоуправления тарифов на коммунальные услуги к новой редакции Закона “О жилищно-коммунальных услугах”, который вводится в действие 1 мая 2019 года.

Отмечается, что тарифы будут устанавливаться каждый год на плановый период.

Кроме того, из состава тарифов исключены расходы на установление, обслуживание и замену узлов коммерческого учета. При этом предусмотрена возможность учитывать в тарифах на перевозки тепловой энергии сверхнормативные потери в объеме не более 10% от расчетных потерь, с учетом, что лицензиат предусмотрит мероприятия, связанные со снижением потерь.

Источник – юрлига