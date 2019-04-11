Білорусь хоче закрити нафтопровід з Росії в Європу

Йому потрібен ремонт.



Білорусь вважає за необхідне призупинити транзит нафти через північний ділянку трубопроводу Дружба для проведення ремонтних робіт. Про це заявив віце-прем’єр Білорусі Ігор Петришенко.

За його словами, Мінськ намагався вирішити проблему самостійно, не закриваючи певні ділянки нафтопроводу, але ситуація на даний момент вимагає більш радикальних заходів.

“Зараз у зв’язку з підходами, пов’язаними з екологією, елементами зеленої економіки, ми бачимо, що є моменти, які ми не можемо реалізувати та забезпечити технічне обслуговування цього нафтопроводу без певних ділянок, щоб або обмежити, або перекрити [транспортування за ним]”, – сказав віце-прем’єр Білорусі.

Петришенко відмовився назвати приблизні терміни ремонту трубопроводу, зазначивши лише, що нафтопровід необхідно було закрити ще півтора року тому.

“Залежно від того, які елементи, вузли, агрегати необхідно обслужити. Фахівці повинні провести активні консультації для того, щоб нафтопровід функціонував не на шкоду природі нашої країни і всі законтрактовані поставки були здійснені”, – підкреслив він.

По нафтопроводу Дружба Росія постачає паливо в Європу.