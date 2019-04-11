Головний рабин України пояснив юдеям, як проголосувати на виборах і не порушити правил Песаха

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман закликав юдеїв прийти в Песах (Великдень), який збігається з днем другого туру виборів президента України 21 квітня, але проголосувати лише після появи перших зірок на небі — 20:54.

Такий план дій рабин виклав на своїй сторінці в Facebook.

«У своїй відповіді пані Сліпчук повідомила про те, що«……….за законом, всіх, хто до 20:00 прийшов на дільницю, але не встиг проголосувати, зобов’язані запустити в приміщення і дати можливість проголосувати». Таким чином можна увійти на виборчу дільницю до 20:00, і залишатися там до виходу свята у 20:54, тобто до виходу зірок. Після чого виконати свій громадянський обов’язок», — написав головний рабин України.

Фото: facebook.com

Напередодні він звернувся до ЦВК з проханням продовжити роботу деяких виборчих дільниць до 22:30, щоб юдеї, яким в Песах заборонена будь-яка робота до появи перших зірок на небі, могли проголосувати, не порушуючи канонів свята.