“Україна відправила в Росію понад 600 тис. титанового концентрату”, – Хмара

Український дисидент Степан Хмара написавши на своїй сторінці Facebook, що в 2017 році з України в Росію відправлено понад 600 тис. титанового концентрату, який є стратегічним матеріалом для виготовлення зброї.

“Більше того, хіба Порошенко і його мафіозна банда хоче чогось іншого? Порошенко сам успішно розвиває свій бізнес у Росії ( там у нього не лише Липецька фабрика, а ціла низка підприємств). Це вже персональний злочин, від якого він ніяк не відкрутиться. Тож, не дивно, що Порошенко здійснює злочину політику сприяння агресору: Україна не просто нарощує торгівлю з Росією, вона торгує з РФ стратегічними матеріалами.

У 2017 р. з України в Росію відправлено понад 600 тис. титанового концентрату, а це стратегічний матеріал для виготовлення снарядів, ракет, літаків та ін. зброї, з якої вбивають українців. А ще, крім того поступає титанова напівсировина з заводу “Крим-титан”, що належить московському прихвосню Фірташа. І на цей завод у Крим електроенергія поступає з України!”, – зазначає Хмара.

“До речі, досі не скасований закон про вільну економічну зону “Крим”. Можна ще дуже багато наводити фактів, на підтвердження таємних домовленностей Порошенка з Путіним. В підтвердження сказаному – толерування московської “пятої колони” Порошенком, преференції для російського бізнесу в Україні, безперешкодної підривної діяльності московських спецслужб, замаскованих під московську православну церкву, “гуманітарні організації”, журналістів тощо”, – додає український дисидент.