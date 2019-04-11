В одному з районів Києва затримали двох чоловіків, які продавали наркотики

У Києві поліція затримала двох громадян, яких підозрюють у торгівлі наркотиками.

Про це повідомляє прес-служба столичної Нацполиции. Під час відпрацювання Печерського району столиці працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Києві на вулиці Великій Васильківській помітили підозрілого чоловіка, у якого в ході поверхневого огляду знайшли чотири пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на кокаїн.

Виявлене вилучили та направили на експертизу. За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Проте в ході досудового розслідування поліцейські отримали інформацію про ще одну людину, причетному до поширення наркотиків. Після оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцезнаходження 30-річного киянина та затримали його на бульварі Лесі Українки. Під час поверхневого огляду у нього також вилучили п’ять пакунків з речовиною, схожою на кокаїн. Крім того, при проведенні невідкладного обшуку в квартирі затриманого поліцейські вилучили більше 200 грамів рослинної речовини, схожої на марихуану, і близько 15 грамів порошкоподібної речовини, схожої на кокаїн.

За цінами “чорного” ринку вартість вилучених наркотиків складає близько 100 000 гривень. Також правоохоронці вилучили ваги фасувальні пакети та понад 3000 доларів США, отриманих від продажу наркотиків. Слідчий відділ Печерського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Обидва фігуранти затримані. Після отримання результатів експертизи буде вирішуватися питання про обрання їм запобіжного заходу.