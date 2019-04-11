«Нічого поганого про товаришів дитинства не скажу»: Манжосов розповів, навіщо збирав прес-конференцію

Друг дитинства, екс-артист «Студії «Квартал 95» Денис Манжосов заявив, що не планував розкривати який-небудь компромат про кандидата в президенти Володимира Зеленском на прес-конференції в четвер, 11 квітня.

«2-3 тижні тому я випустив влог, де дівчинка брала у мене інтерв’ю, я висловив у ньому позицію. Після нього мій телефон не замовкав, і я прийняв рішення, що сам для себе я повинен зробити велике інтерв’ю», — розповів він.

За його словами, щоб не сталося між ним і Зеленським, він ніколи не скаже поганого у бік своїх товаришів

Також колишній артист кварталу пояснив, чому пішов з прес-конференції.

«Я сів у машину, поїхав пити каву. Хвилин через 15-20 хвилин мені подзвонили організатори і сказали, що будівля замінована, що краще не з’являтися, тут буде щось погане», — додав він.

Манжосов підкреслив, що дуже засмутився і вибачився перед представниками ЗМІ.

«Люди хотіли поговорити. Що сталося? Я не знаю», — додав артист.

Разом з тим, екс-артист «Студії «Квартал 95» додав, що в цій передвиборній кампанії він не підтримує Зеленського і має на це особисті причини. Звинувачення в тому, що він взяв гроші за цю прес-конференцію, артист пояснив побоюванням провокацій з боку його колишніх колег.

На запитання ведучого, чи бачив Манжосов, щоб Зеленський вживав наркотики, артист відповів:

«Це все брехня і фарс».

Раніше в Києві зірвалася прес-конференція екс-учасника студії «Квартал 95» під назвою «Задзеркалля – як і чому розійшлися шляхи кращих друзів дитинства, партнерів по КВК та студії «95 Квартал» Володимира Зеленського та Дениса Манжосова».