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Зеленський зустрінеться з Макроном первее Порошенко

12.04.2019

Кандидат в президенти Володимир Зеленський першим зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомили в Єлисейському палаці, повідомляє Le Monde.

Зустріч із Зеленським запланована на 15:00, до вечора лідер Франції зустрінеться з президентом України.

Порошенко будуть зустрічати з Республіканською гвардією і офіційно. Зустріч же з лідером «95 кварталу» пройде в більш неформальній обстановці.

У Макрона додали, що нічого незвичайного у зустрічах немає. Так, він перед виборами в Ізраїлі провів зустріч з опозиційним політиком Яїром Лапідом.

«Мета зустрічі — нагадати про прихильність Франції Україні і бажання бачити, як вона рухається вперед», — сказали в Єлисейському палаці.

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