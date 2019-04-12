Розчавив легковик: на Рівненщині сталася жахлива аварія з БТРом

У місті Здолбунів Рівненської області в четвер, 11 квітня, БТР наїхав на легковий автомобіль.

При аварії, яка сталася близько 17:30 на «богдашивском» перехресті, ніхто не постраждав, передає «UA: Рівне» на сторінці в Facebook



За словами начальника прес-служби ОК «Захід» Анатолія Прошина, у БТРа, який рухався в колоні, відмовили гальма.

Щоб уникнути зіткнення з автомобілем і наїзд на жінку з дитиною, водій військової машини застосував ручне гальмування, виїхав на зустрічну, де і зіткнувся з легковиком.

Відомо, що колона поверталася в автопарк в Рівному з Острога, де на центральній площі проходив показ техніки та озброєння.