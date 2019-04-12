Литва через погрози відкликає посла в РФ

МЗС Литви оголосив, що посол країни в Росії Ремігіюс Мотузас буде відкликаний для консультацій.

Про це повідомляє портал Delfi.

«Посол відкликається для консультацій через уразливість, зумовлену погрозами, які отримало посольство, його співробітники і посол після вироку у справі 13 січня», – сказала прес-аташе МЗС Литви Раса Якілайтене.

Водночас, 10 квітня в рамках справи про незаконну видачу віз у РФ посол був допитаний як спеціальний свідок. «Опитаний у справі про непрозору видачу віз як спеціальний свідок посол Литви в Росії Р. Мотузас стає уразливим і кидає тінь на дипломатичну службу», – сказала президент країни Даля Грибаускайте.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс сказав, що наданий правоохоронцями послу статус спеціального свідка робить його ще більш уразливим. «Можливо, йому деякий час краще не їхати до цієї країни (Росії – ред.)», – сказав Лінкявічюс.

У середу посол Литви в Росії Ремігіюс Мотузас був допитаний як спеціальний свідок у корупційній справі про видачу візи, підтвердила генпрокуратура країни. Статус спецсвідка присвоюється в тому випадку, якщо особу допитують про її дії, але підстав для пред’явлення підозр недостатньо.