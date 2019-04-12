Понад 100 тис. українців змінили своє місце голосування за три дні – глава Мін’юсту

Понад сто тисяч українців змінили місце голосування, щоб мати можливість зробити свій вибір у другому турі президентських виборів в Україні, повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

“Ще одна унікальна тенденція після першого туру… Сьогодні фактично третій день, коли українці мають можливість подати документи для того, щоб проголосувати в другому турі не за місцем своєї реєстрації (змінити адресу голосування ІФ). Лише за ці три дні більше ніж сто тисяч українців змінили своє місце голосування і готові прийти голосувати у другому турі”, – сказав міністр, виступаючи на Київському безпековому форумі в четвер.

За словами П.Петренка, кількість таких людей збільшується.

“Ми бачимо абсолютно іншу політичну реальність. Дуже розраховую, що другий тур також відбудеться чесно і відкрито”, – додав міністр.

Загалом, говорячи про проведення першого туру виборів, глава Мін’юсту звернув увагу на те, що було дотримано принцип конституційного права кожного громадянина давати оцінку діям влади. “У нас багато унікальних новацій… кількість кандидатів… кількість спостерігачів… мінімальна кількість порушень, які було зафіксовано”, – сказав П.Петренко.

Також він наголосив, що ще одна важлива новація – відсутність ініціювання судових процесів від кандидатів з оскарження результатів виборів.

Джерело – interfax