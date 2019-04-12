Завідувала дитячим садом: українська рэперша потрапила на сторінки Vogue

Колишня завідуюча дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом Alyona Alyona, стала героїнею статті в модному глянці Vogue.

У матеріалі розповіли, як вона пройшла шлях становлення від звичайної продавщиці до популярної української рэперши, дебютний альбом якої в рамках тижня показав багатотисячний охоплення.

Уточнюється, що Савраненко була касиром в супермаркеті, продавала косметику на базарі і працювала вихователькою. Вона має вчений ступінь в області психології. Дівчина з Кіровоградської області давно хотіла займатися музикою.

Її життя круто змінилося, коли вона вперше почула композицію Coolio «Gangsta’s Paradise» в 12 років. Через кілька років батько купив альбом Емінема The Eminem Show.

«Це змінило мій світ. Коли ви пишете звичайну пісню, поп-пісню, у вас є тільки кілька рядків. В одному рядку всього кілька слів, а інформації так мало. Тому, коли ви читаєте реп, ви можете розповісти більш цікаву історію в більш довгих рядках. Тому я почала читати реп, щоб розповідати більше історій», – зізналася Савраненко.

Вона розповіла, що спочатку її творчість багатьом не подобалося. Їй говорили, що «жінки повинні готувати борщ», навіть вибір мови потрапив під критику, адже всі друзі розмовляли російською. Тому Олена вирішила писати для себе, адже це її хобі.

Після подій на Майдані у 2014 році вона наважилася писати українською, тим більше, що він став більш широко використовуватися в країні.

«Я кажу про себе і про людей, яких я знаю, які поруч зі мною, нормальні українці і молоді люди. Я кажу, що люди повинні приймати нас такими, які ми є, і повинні вірити в нас і дозволяти нам робити те, що ми хочемо», – пояснила рэперша.

Її підхід до музики різко виділяє з натовпу. В Україні не так багато реп-виконавців, а жінок в цій сфері – ще менше. Савраненко не підтримує якусь конкретну естетику у відносно новому просторі України.