Ахметов перед виборами може отримати дозвіл АМКУ на придбання Одеса – і Київобленерго з мізерними зобов’язаннями

Антимонопольний комітет 10 квітня оприлюднив зобов’язання, які пропонує взяти на себе ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» для отримання дозволу на придбання компаній «Одесаобленерго» і «Київобленерго» у групи російських бізнесменів «VS Energy». Також АМКУ запропонував усім зацікавленим особам до 17 квітня надіслати інформацію, яка може вплинути на прийняття Комітетом рішення у справі по суті, йдеться в оголошенні на сайті АМКУ.

«ДТЕК Нафтогаз» пропонує в обмін на дозвіл купити обленергозробити три речі:

не пропонувати для обрання до Ради Оптового ринку електричної енергії України від Постачальників та Операторів системи розподілу більше двох кандидатів від підприємств, що пов’язані відносинами контролю з ПрАТ «Київобленерго» та АТ «Одесаобленерго», – з дати здійснення заявах концентрацій до дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»;

забезпечити придбання «Київобленерго» та «Одесаобленерго» електричної енергії для компенсації технологічних втрат на конкурентних засадах […] протягом трьох років з дати здійснення заявах концентрацій;

забезпечити розміщення «Київобленерго» та «Одесаобленерго» на власних веб-сайтах інформації про кожний факт відмови постачальникам електричної енергії в укладенні договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та про причини такої відмови, – протягом трьох років з дати вчинення концентрації, починаючи не пізніше третього місяця з дати вчинення концентрації.

При цьому АМКУ відмітив, що «зазначені концентрації відбуваються на ринку розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами в територіальних межах Київської та Одеської областей, де розташовані належні електричні мережі».

Таким чином Антимонопольний комітет не зачіпає зв’язку обленерго з регіональними постачальниками електроенергії, що створені при кожному обленерго.

Також АМКУ не чіпатиме питання активів групи ДТЕК в інших обленерго, які за підрахунками «Наших грошей» вже становлять 33% від усього ринку розподільчих компаній у МВт·годинах, що припадають на частки акцій у всіх обленерго. При цьому Ахметов контролює 15% з 820 тисяч кілометрів усіх мереж України. З придбанням двох обленерго його частка зросте до 25%. А після поглинання усіх семи обленерго VSE матиме 42% або 344 тисячі кілометрів.

Прийом інформації на електронну адресу [email protected] та поштою від зацікавлених осіб АМКУ веде до 17 квітня. Відтак Комітет зможе роглянут питання про концентрацію вже 18 квітня.

За законом «Про захист економічної конкуренції», якщо АМКУ матиме підстави для заборони концентрації, то він має повідомити про них учасників концентрації та дати їм 30 днів на надання пропозицій щодо зобов’язань, які готові взяти на себе учасники.

Акціонер

Загальна сума МВт·год, що припадають на частки акцій у всіх обленерго

% від усього ринку

Рінат Ахметов

38 196 289

33,0

Держава

19 733 777

17,1

VS Energy

18 303 941

15,8

Костянтин Григоришин

16 525 069

14,3

Ігор Суркіс

7 952 806

6,9

Ігор Коломойський

4 126 060

3,6