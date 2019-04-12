У Туреччині не визнали перемогу шести мерів на виборах

31 березня в Туреччині пройшли місцеві вибори.



Вища виборча комісія Туреччини скасувала перемогу шести членів прокурдської Демократичної партії народів.

Кожного із зазначених шести членів HDP на посаді мера замінять кандидати від правлячої турецької Партії справедливості і розвитку (AKP), які за результатами виборів посіли друге місце.

У Вищій виборчої комісії пояснили своє рішення тим, що мери від HDP ще до поточних муніципальних виборів отримали заборону на здійснення функцій влади, а тому не можуть займати посади міських голів.

Демократична партія народів розкритикувала це рішення виборчкому, назвавши його довільним, адже кандидати були допущені до виборів.

Раніше, партія Ердогана зажадала провести перевибори мера Стамбула. Нагадаємо, 31 березня в Туреччині пройшли місцеві вибори. Партія Ердогана виграла 24 провінціях і 16 великих містах, але програла опозиції в Анкарі, Ізмірі і Стамбулі.

Поразка в Стамбулі буде особливо болючим для Ердогана, який виріс в одному з робочих районів міста і побудував свою політичну кар’єру після того, як сам став мером Стамбула в 1990-х роках.