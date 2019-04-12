Археологи з’ясували, що знаходиться всередині Стоунхенджа: про таке ніхто не підозрював

Британські археологи з’ясували, що величезні древні кам’яні кола Стоунхенджа і Ейвбері, найімовірніше, є огорожами неолітичних будинків, які належали статусним сім’ям.

Про це повідомляє портал Live Science.

Вчені застосували радар, з допомогою якого вони «просвітили» грунт. Дослідження вони провели в Ейвбері, приблизно в 40 кілометрах на північ від Стоунхенджа. Там знаходяться кам’яні кола, споруджені після 3000 року до н. е. Вони нагадують знаменитий Стоунхендж. Сканування показало, що всередині кіл перебувало кам’яне житло.

Це був великий будинок, який побудували приблизно близько 3700 року до н.е. Швидше всього, він належав одній родині з високим соціальним статусом. Вчені вважають, що спочатку будинок оточувало дерев’яну огорожу, залишки якого були знайдені недалеко.

Потім замість дерев’яного частоколу прийшло квадратна кам’яна огорожа, яке пізніше змінили кам’яні кола. Про те, що существовуют вдома говорить і те, що археологи знайшли всередині кола кераміку і крем’яні знаряддя епохи раннього неоліту.

Радар допоміг встановити, що південний хендж Ейвбері оточував будинок шириною близько восьми метрів. Вчені впевнені, що в Стоунхенджі всередині знаменитого кам’яного кола теж могло розташовуватися неолетическое житло.

Згодом будинки були зруйновані, а круги вціліли. Їх почали використовувати для проведення ритуалів і свят.

Нагадаємо, що в Туреччині археологи виявили корабель, який раніше належав представникам мінойської цивілізації. Підводні археологи розповіли, що біля берегів Анталії знаходиться судно, в його трюмах досі знаходяться мідні злитки. Його вік налічує без малого 3600 років. Відкриття зробила команда підводних археологів з Університету Акдениз в Анталії. Дослідники виявили на дні моря судно. Його довжина становила 14 метрів. На даний момент відомо, що аварія сталася близько 1600 року до нашої ери.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», вчені-археологи з Національного інституту антропології та історії (Мексика) зробили приголомшуюче відкриття. Вони виявили під пірамідою Місяця, що знаходиться в стародавньому місті Теотіуакан підземний тунель. Вони припускають, що він є входом в похоронну камеру. Піраміда знаходиться в стародавньому місті Теотіуакан, який був центром культурного і релігійного життя населення Південної Америки в 3 столітті до нашої ери. Процвітання міста тривало аж до 7 століття нашої ери. Вчені вважають, що по вулицях цього міста ходили представники різних народів, що населяли Південну Америку в різні епохи.

Також портал «Акценти» писав, що вчені з’ясували, чому навіть через 2200 років зброю теракотової армії в прекрасному стані, і блищить так, як ніби воно нове. Дуже довго вчені всього світу вважали, що причина такого гарного стану зброї цієї армії полягає в хромсодержащим захисному шарі, яким покрили все спорядження. Археологи вивчили 464 зброї, але тільки на 37 лезах містився хром. А цього замало, щоб підтримувати тезу про захисному шарі.

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