Зупинилося серце легендарного радянського актора: зіграв у фільмах 57

Помер легендарний радянський актор Геннадій Фролов.

Про це повідомляє інформаційний портал Clutch.

Так стало відомо, що в середу, 10 квітня на 82-му році життя помер знаменитий актор Геннадій Олексійович Фролов.

Про важку втрату повідомили на офіційному сайті московського театру «Сучасник». Саме тут виступав знаменитий актор. Що цікаво, Фролов був одним з перших акторів цього театру. Він вклав у нього всю душу і талант.

У цьому театрі Фролов зіграв величезну кількість різних ролей. Так він грав у п’єсах «Вишневий сад», «Крутий маршрут», «Три товариша» і багатьох інших.

Також Фролов активно знімався в кіно. За своє життя він знявся в 57 фільмах, серед яких «Відрядження», «Я купив тата», «Подвиг Фархада», «Подвиг Одеси» та інші.

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