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Росіяни масово «ховають» Путіна: опубліковано доказ

12.04.2019

У Росії встановили надгробок президенти Російської Федерації Володимиру Путіну.

Про це повідомляє інформаційний портал «ukrinform.ru».

Так стало відомо, що в Петербурзі активісти встановили «надгробок Володимиру Путіну». На надгробок активісти написали «Політичний труп в Російській Федерації».

Це картонне встановили надгробок 3 квітня в Петербурзі біля Ісаакіївського собору. За скоєне двоє активістів руху «АгитРоссия» отримали по дев’ять діб арешту.

У березні суд в Набережних Челнах (Татарстан) заарештував на 28 діб активіста Каріма Ямадаєва, підозрюваного у встановленні скульптури, що зображає могилу президента Росії Володимира Путіна.

Як раніше повідомляв портал «Акценти» що ,незмінний президент РФ Володимир Путін зі своїм вірним помічником і прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим у Царському Селі були відображені фотографом в дивній ідентичних позах. Відповідний пост опублікував Олексій Голубоцький у себе в Facebook. У середу, 10 квітня, Путін і Медведєв відвідали музей-заповідник Царське Село, що в Санкт-Петербурзі. Там їх фотограф відобразив в ідентичних костюмах і позах.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз зганьбився на публіці. На цей раз Володимир Путін став жертвою насмішок після зустрічі в Санкт-Петербурзі з лідерами країн-членів ЄС і НАТО. Про це написав пропагандист Дмитро Смирнов. Користувачі з гумором відреагували на знімок пропагандиста і зазначили, що Володимир Путін на важливу зустріч відправив чергового двійника.

Також портал «Акценти» писав, що в соціальних мережах продовжують знущатися над путінськими найманцями, які приїхали на український Донбас захищати місцевих жителів від міфічних бандерівців. В ході бойових зіткнень такі найманці отримують каліцтва і залишаються інвалідами. На відміну від України, яка приділяє своїм військовим увагу і виділяє кошти на їх реабілітацію, Росія про своїх найманців не піклуватися зовсім.

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Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін спровокував невеликий міжнародний скандал, поспішивши похизуватися знанням іноземних мов.
Нещодавно лідер Росії провів робочу зустріч з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовен, стенограма якої з’явилася на офіційному сайті Кремля. Під час цієї зустрічі відбулася доволі незручна ситуація. Говорячи про відносини Росії і Швеції, Володимир Путін зазначив, що вони розвиваються, незважаючи на труднощі.

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