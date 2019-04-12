Росіяни масово «ховають» Путіна: опубліковано доказ

У Росії встановили надгробок президенти Російської Федерації Володимиру Путіну.

Про це повідомляє інформаційний портал «ukrinform.ru».

Так стало відомо, що в Петербурзі активісти встановили «надгробок Володимиру Путіну». На надгробок активісти написали «Політичний труп в Російській Федерації».

Це картонне встановили надгробок 3 квітня в Петербурзі біля Ісаакіївського собору. За скоєне двоє активістів руху «АгитРоссия» отримали по дев’ять діб арешту.

У березні суд в Набережних Челнах (Татарстан) заарештував на 28 діб активіста Каріма Ямадаєва, підозрюваного у встановленні скульптури, що зображає могилу президента Росії Володимира Путіна.

Як раніше повідомляв портал «Акценти» що ,незмінний президент РФ Володимир Путін зі своїм вірним помічником і прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим у Царському Селі були відображені фотографом в дивній ідентичних позах. Відповідний пост опублікував Олексій Голубоцький у себе в Facebook. У середу, 10 квітня, Путін і Медведєв відвідали музей-заповідник Царське Село, що в Санкт-Петербурзі. Там їх фотограф відобразив в ідентичних костюмах і позах.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз зганьбився на публіці. На цей раз Володимир Путін став жертвою насмішок після зустрічі в Санкт-Петербурзі з лідерами країн-членів ЄС і НАТО. Про це написав пропагандист Дмитро Смирнов. Користувачі з гумором відреагували на знімок пропагандиста і зазначили, що Володимир Путін на важливу зустріч відправив чергового двійника.

Також портал «Акценти» писав, що в соціальних мережах продовжують знущатися над путінськими найманцями, які приїхали на український Донбас захищати місцевих жителів від міфічних бандерівців. В ході бойових зіткнень такі найманці отримують каліцтва і залишаються інвалідами. На відміну від України, яка приділяє своїм військовим увагу і виділяє кошти на їх реабілітацію, Росія про своїх найманців не піклуватися зовсім.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін спровокував невеликий міжнародний скандал, поспішивши похизуватися знанням іноземних мов.

Нещодавно лідер Росії провів робочу зустріч з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовен, стенограма якої з’явилася на офіційному сайті Кремля. Під час цієї зустрічі відбулася доволі незручна ситуація. Говорячи про відносини Росії і Швеції, Володимир Путін зазначив, що вони розвиваються, незважаючи на труднощі.

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