ВСУ майстерно відбили атаку путінських бойовиків: героїзму наших патріотів немає меж, бережи їх Господь

На Донбасі російські окупанти 11 раз обстріляли позиції ВСУ, при цьому використовували заборонену Мінському зброю.

Про це в четвер, 11 квітня повідомили прес-центр ОНС в Facebook.

Українські вояки дали потужний відсіч супротивникам, при цьому вони забезпечили контроль над ситуацією в зоні проведення ООС. Внаслідок цього 8 українських воїнів поранені.

За цю добу ворог неодноразово порушував Мінські угоди використовуючи заборонену зброю. Окупанти десять раз обстріляли позиції ВСУ.

Так російські оккупнаты стріляли по позиціях українських вояків з мінометів калібру 120 мм мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, і ще з безлічі забороненої зброї.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», солдати збройних сил України звернулися до Петра Порошенка з закликом піти і чесно відповісти за свої дії перед судом. На прикладі дебальцевської катастрофи солдати нагадали головнокомандувачу про брехні, лицемірстві і кровожерливості. Солдати кажуть, що Головнокомандувач і його генерали «свинарчуки» поклали в землю тисячі хлопців, які сьогодні могли б жити і радувати своїх дітей, дружин, батьків, друзів. Солдати безповоротно пішли в землю поки Україну вбивала мафія Порошенко.

Нагадаємо, що незабаром в Україну прилетять бійці елітного американського десанту. Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці Facebook. Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що в Україну прибудуть американські військові, яких називають «клокочущие орли».

Також портал «Акценти» писав, що в мережі опублікували відео, на якому український спецназ показав свою роботу. Про це повідомляють на сторінці «Операція Об’єднаних сил» у Facebook. На кадрах можна помітити, як бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України відпрацьовують складні бойові завдання на навчаннях. А умови практики максимально наближені до реальності.

Нагадаємо, що під час розмінування в «сірій зоні» на Донбасі стався вибух невідомого предмету. В результаті вибуху загинув сапер Державної служби надзвичайних ситуацій. Ще два співробітника отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні ДСНС. Вибух стався недалеко від трубопроводу насосної станції Сіверський Донець – Донбас (район Зайцево Донецької області).

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