У мережі висміяли підготовку до дебатів Порошенко і Зеленського сміховинної пародією: беріть попкорн і тримайтеся за животи

У мережі обіграли ситуацію з підготовкою до дебатів між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським перед другим туром виборів з допомогою «переозвучки» епізоду фільму Люка Бессона «П’ятий елемент».

Про це повідомляє портал «Апостроф«.

Голова Ради громадської безпеки Марк Гордієнко опублікував у себе на сторінці в Facebook відео.

Ну шикарно ж! 😀😂😀😃😄

Geplaatst door Зорян і Шкіряк op Dinsdag 9 april 2019

Варто звернути увагу, що з допомогою нової озвучки до оригінального відеоряду з легендарного фільму обіграли звернення кандидата в президенти і шоумена Володимира Зеленського і впевнене згоду чинного президента Петра Порошенка брати участь у дебатах.

Нагадаємо, що користувачі мережі створили безліч фотожаб на тему політичних дебатів, які повинні відбутися між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. На одному з мемів президент України Петро Порошенко «розбирає» шахову партію. При цьому він говорить «Приголомшливий хід». На іншому знімку Порошенко зображений як чилійського генерала Аугусто Піночета, який вимовляє «На стадіоні, так на стадіоні». Самої епічної стала фотобажа, на якій Петро Порошенко бере участь у шоу «Розсміши коміка». При цьому він нібито намагається розсмішити Володимира Зеленського та Євгена Кошового. Нині діючому президенту України Петру Порошенку пророкують долю американського політика Хіларі Клінтон в боротьбі з Володимиром Зеленським. При цьому деякі користувачі вважають, що політикам «потрібен ресторатор», порівнявши дебати з реп-батлом.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», пропозицію Володимира Зеленського, який адресований лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко, стати арбітром дебатів перед другим туром виборів Президента України викликало у людей шквал емоцій. Напередодні Володимир Зеленський звернувся до Юлії Тимошенко у відео і заявив, що для уникнення підкупів і провокацій він пропонує призначити незалежного ведучого для проведення дебатів. Варто зауважити, що користувачі не оминули цю заяву і тут же почали висміювати це різними фотожабами і мемами.

Також портал «Акценти» писав, що російський художник Сергій Йолкін зобразив у яскравій карикатурі реакцію президента Російської Федерації Володимира Путіна з приводу останніх подій з президентськими виборами в Україні. На картинці глава Кремля Володимир Путін читає газету, де в новости йдеться про те, що кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з російською стороною. Користувачі не стали довго відмовчуватися і тут же під карикатурою з’явилися смішні коментарі.

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