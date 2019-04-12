Лікарі розповіли, що робити при порушенні обміну речовин

При порушенні обміну речовин у людини часто погіршується пам’ять і когнітивні здібності, його переслідують перепади настрою, постійні запори або діарея.

Порушення метаболізму може виникнути через сотні причин, пише 24tv.

Насамперед необхідно звернутися до фахівця і пройти необхідне обстеження, але ні в якому разі не займатися самолікуванням.

У випадку, якщо причина порушення обміну речовин криється у хвороби органу або генетичної схильності, схему лікування повинен становити професіонал, враховуючи ваші індивідуальні особливості.

Щоб усунути порушення обміну речовин, які не пов’язані з генетикою і захворюваннями, терапевт порекомендує вам внести деякі зміни в спосіб життя. А точніше, вам необхідно буде складати повноцінний раціон харчування, більше рухатися і харчуватися регулярно і правильно. Приберіть зі свого меню фаст-фуд і напівфабрикати. Вони змушують нас накопичувати жирову тканину, яка, в свою чергу, впливає на гормональний фон і в підсумку на метаболізм в цілому.

Нагадаємо, що дієтологи назвали головні причини, за яких порушується обмін речовин.

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Однією з основних причин проблем з обміном речовин є генетична схильність.

По-друге, вікові зміни серйозно змінюють гормональний баланс. З цієї причини потрібно особливо стежити за своїм тілом в зрілому віці.

Не варто забувати про паразитів. Порушувати процес перетворення їжі в енергію можуть глисти і патогенні мікроорганізми.

Також впливає на проблеми з метаболізмом — прийом деяких ліків. Особливо цим грішать жінки, беручи оральні контрацептиви.

Стреси також впливають на метаболізм. Крім того, не варто забувати про шкідливі звички впливають на тіло негативним чином.

Остерігайтеся також нерегулярного харчування. Це може спричинити гіпоглікемію або зменшення рівня цукру, це також впливає на обмін речовин.

Вірусні захворювання також впливають на погіршення метаболізму. Мова йде про кір, вітряну віспу, грип та багатьох інших.

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