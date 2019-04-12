Життя королівської сім’ї в фото: що публікують перші особи в Instagram

На початку квітня принц Гаррі і Меган Маркл завели свій офіційний Instagram, на який за кілька днів підписалося понад 4 млн читачів.

Однак і в інших членів королівської сім’ї є акаунти в цій соцмережі, які теж варті уваги, передає портал Internet.ua.

Instagram королівської сім’ї Великобританії

Цей обліковий запис створений виключно, щоб інформувати шанувальників про виконані обов’язки всіх британських монархів. Існує профіль з 2013 року, хоча за 6 років передплатників могло бути і більше – зараз їх всього 5500000.

Найпопулярніший пост Єлизавета II опублікувала 7 березня 2019. Це було фото листи знаменитого математика і винахідника XIX століття Чарльза Беббіджа до принцу Альберту.

Уривок того самого листа

Instagram герцогів Кембриджських

Судячи за кількістю фоловерів, а їх 7300000, у Кенсінгтонського палацу цікавий запис. І не дивно, бо принц Вільям і Кейт Міддлтон давно завоювали прихильність публіки не тільки з-за своєї відкритості і чесності, але і завдяки чарівним дітворі: принцу Джорджу, принцесі Шарлотті і принца Луї.

Цікаво і те, що профіль спрямований саме на молодь. Схоже, королівське подружжя давно визначився зі своєю аудиторією. В їх акаунті можна знайти багато фотографій з благодійних заходів.

Instagram принца Чарльза і герцогиня Корнуэльской

Цей профіль точно вас здивує, адже навіть на «обкладинці» акаунта принц Чарльз і його дружина Камілла позують в обіймах один одного. Таких милих сімейних знімків там предостатньо.

Більше лайків збирають саме архівні фото молодого Чарльза, а також фотографії з усіма дітьми і онуками. До речі, передплатників у королівського подружжя набагато менше, ніж у інших членів родини – 706000.

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Суспільство

Instagram принцеси Євгенії Йоркській

Після тріумфу Меган Маркл принцесі Євгенії важко наздогнати американку по популярності. Не врятувала її навіть пишна весілля. Але це не означає, що 29-річна дівчина припинила вести свій профіль в Instagram, де її посади чекає 862000 людина.

Євгенія, як і інші члени королівської сім’ї, займається благодійністю і веде звітність перед шанувальниками, а іноді розбавляє офіціозність постами, де демонструє прекрасне почуття гумору.

Instagram герцогів Сассекских

Оскільки акаунт принца Гаррі і Меган Маркл тільки недавно з’явився в просторі соцмережі, публікацій там небагато. Зараз в профілі є милі знімки пари і фотографії візитів із зустрічей з дітьми та підлітками.

Сподіваємося, що скоро там опублікують фото первістка пари, адже зараз це найбільше цікавить передплатників Гаррі і Меган.

Нагадаємо, що Меган Маркл прийняла сміливе рішення.

Як повідомляв Hyser, Меган Маркл сильно розлютила королеву.

Також Hyser писав, що стало відомо, який в черзі дитина Меган Маркл і принца Гаррі.