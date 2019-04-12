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Більше в шість разів: дієтологи назвали головну небезпеку смузі

12.04.2019

Американські експерти розповіли, якої шкоди можуть завдати фруктові коктейлі, вживані на сніданок.

Доводи фахівців опублікував зарубіжний джерело Business Insider. На думку дієтологів, змішані фрукти за поживністю не еквівалентні їм же в цілому вигляді. Деякі властивості залишаються, але у мінімальній кількості, пише портал newsyou.info.

За словами фахівця Алка Гупта, розчинні та нерозчинні волокна мають вирішальне значення для процесу травлення, вони гарантують, що організм перетравлює і поглинає поживні речовини і цукру повільно, уникаючи швидкого сплеску його рівня в крові.

Змішані фрукти за поживністю не еквівалентні їм же в цілому вигляді

Серед корисних впливів і стимулювання роботи шлунково-кишкового тракту, допомагає регулярно ходити в туалет. В крайньому випадку фруктовий коктейль можна розбавити білком, додавши в нього горіхова олія, арахіс. В іншому випадку недолік протеїну і клітковини може призвести до швидкого відчуття голоду.

З думкою колеги погодилася і дієтолог Лія Кауфман, яка відзначила, що смузі містить велику кількість цукру. Наприклад, одна порція може бути в шість разів більше рекомендованої порції фруктів в день, наприклад, є три цілих банана до рекомендованої половини. Мало того, що людина піддається ризику розвитку діабету 2 типу, але і ризикує набрати зайву вагу.

Недолік протеїну і клітковини може призвести до швидкого відчуття голоду

«Якщо смузі — кращий вибір для того, щоб втиснути в свій раціон деякі фрукти і овочі, просто не перестарайтеся. Будьте обережні з частотою прийому, кількості цукру, а також не забудьте про додавання білка», — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що дієтологи розповіли, як скинути вагу без спортзалу і складних дієт. Дієтологи розробили дієту «для ледачих», яка допомагає ефективно худнути. Вам не доведеться слідувати складним правилам або записуватися в спортивний зал. Багато людей хочуть позбавитися від ненависних кілограмів, проте далеко не всі бажають витрачати щодня час на походи в спортзал і высчитывание калорій.

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Суспільство

Дієта носить назву «Десять ложок». Вона підходить і всім тим, хто не бажає кардинально змінювати свій раціон. Цей спосіб схуднення можна назвати одним з найпростіших. Його суть полягає в тому, що протягом дня має бути три прийоми їжі, кожен з яких повинен включати в себе не більше десяти столових ложок їжі.

Нагадаємо, що дієтолог розповіла, як контролювати апетит.

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