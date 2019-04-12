Тереза Мей знову потрапила у конфуз: на цей раз підставила Меркель

Під час візиту прем’єр-міністра Великобританії Терези Мей в Берлін стався конфуз.

Про це повідомляє «realist».

Мей приїхала в Берлін, щоб обговорити вихід Британії з ЄС (Brexit).

Згідно з протоколом, канцлер Німеччини Ангела Меркель повинна була зустріти її біля машини. Проте щось пішло не так — Меркель не пішла їй назустріч.

Пані Мей вийшла з автомобіля в чорному пальто, під яким був темно-синій костюм з жакета та спідниці, і в замшевих темно-синіх туфлях з червоними підборами. На шиї у неї був зав’язаний сіро-чорний шарф з геометричним принтом.

Меркель і Мей побачилися вже всередині будівлі. Їм довелося повертатися на вулицю щоб зробити протокольні знімки.

У минулому році під час візиту прем’єр-міністра Великобританії Ангела Меркель зустрічала гостю.

Однак не встигла чиновниця вийти з авто, як вже відзначилася курйозом. Власне, курйоз в тому і полягав, що вона не могла вийти з машини. Автомобіль з Терезою Мей прибув в офіс канцлера Німеччини Ангели Меркель, але британський прем’єр не змогла відразу вийти, тому що пасажирські двері виявилися заблокованими.

Охоронці близько 15 секунд не могли зрозуміти, в чому причина. Втім зовсім скоро Мей все ж допомогли вийти «на волю». Все це час Ангела Меркель просто стояла поруч і спостерігала за цікавим дійством.

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Технології

Нагадаємо, що лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня погодилися надати Британії «гнучке» відстрочку її виходу з блоку до 31 жовтня 2019 року. Як наголосили в ЄС, протягом цього періоду все буде залежати від дій Лондона.

Також лідери ЄС нагадали, що для Британії все ще відкрита можливість відкликання статті 50 і відмова від виходу з ЄС. У той же час президент Європейської ради Дональд Туск офіційно запропонував країнам ЄС затвердити «гнучкий» варіант продовження терміну Brexit.

Нагадаємо, що ЄС сильно розчарувався в Україні.

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