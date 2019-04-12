Фото міських пейзажов показали в мережі: неможливо не закохатися

Зібрали для вас добірку фотографій мальовничих міста, зроблених з висоти пташиного польоту.

Ці фото опубліковані в Instagram-акаунті користувача Hello_rooftops.

Тут зібрані фото урбаністичних пейзажів, зроблені з дрона. Неможливо перестати милуватися величними речами, зведеними людиною – велична Іспанія з квітковими деревами, нічне Ейфелева вежа, що виглядає з-за будівель або квітуча Ластівчине гніздо в українському Криму.

Пропонуємо насолодитися спогляданням чарівних міст.

Також раніше експерти розповіли, що любов до селфи може призвести до неврологічному захворювання.

Хірург-ортопед з Сан-Франциско Леві Харрісон (Levi Harrison) попереджає про постійному зростанні скарг на синдром зап’ястного каналу серед селфиманов.

Доктор вважає, що по мірі розширення доступу до технологій і додатків для редагування фотографій буде зростати кількість випадків захворювання, особливо серед молодих жінок і дівчаток-підлітків.

Так, тунельний синдром виникає при стисненні серединного нерва, що призводить до болю, поколювання або оніміння в районі зап’ястя. Цей нерв простягається від передпліччя до долоні руки і проходить через вузький прохід у зап’ясті, відомий як карпальний тунель.

У уникнення синдрому професор Харрісон рекомендує тримати мобільний телефон у руці без перегину зап’ястя або використовувати селфи-палицю.

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Технології

До того ж він рекомендує вправи, які включають в себе обертання зап’ястя з відкритою долонею і закритим кулаком, а також розмахування рукою вперед-назад.

Однак пристрасть до селфи може викликати куди більш глобальні проблеми, ніж просто проблеми з зап’ястям.

Так, один з відвідувачів зоопарку вирішив зробити селфи з моржем і відправити знімки друзям через месенджер WeChat. Однак, після того, він вирішив сфотографуватися і зняв відео на тлі тварини, тварина накинулася на нього ззаду і потягло в басейн.

Врятувати чоловіка поспішив працівник зоопарку, який понад 10 років доглядав за моржем. Він стрибнув у басейн з спробою врятувати потопаючого. Але в результаті і зооработник, і любитель селфи потонули.

Нагадаємо, жителям Каліфорнії вдалося зняти застиглий над містом «НЛО», який страшенно налякав американців.

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