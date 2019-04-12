В Австралії пошкодували занадто товстого злочинця

Зловмисник в Австралії уникнув тюремного терміну з-за зайвої ваги.

Австралієць Кейда Джонс називає себе мисливцем за привидами. На нього завели справу за неодноразові образи та погрози працівникам авіакомпанії Virgin Airline.

Чоловікові вже заборонили користуватися послугами компанії, але він продовжував цькування працівників компанії. За що суд 10 квітня засудив його до річного тюремного терміну. Джонс також був засуджений за аналогічні злочини в трьох інших випадках, починаючи з 1998 року

Але 49-річний чоловік хворіє на ожиріння, і йому не можна робити операцію по зменшенню ваги, поки він скине до 250 кілограм.

Адвокат австралійця Роб Глендей заявив, що його підсудний не може через хворобу сісти у в’язницю.

Правопорушника відпустили під заставу в дві тисячі доларів. Але суддя зазначила, що якщо Джонс знову порушить закон, його посадять у в’язницю, незважаючи на ожиріння.